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В ФРГ заявили, что поддерживают контакты с США по теме "Северного потока - 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отметил, что отказ от санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига отвечает американским национальным интересам

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Германии продолжает поддерживать контакты с США после объявления об отказе от санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG . Об этом сообщила в четверг в ответ на запрос ТАСС представитель Министерства экономики ФРГ.

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"Кабмин поддерживает контакты с новым правительством США на разных уровнях и, в том числе, по "Северному потоку - 2", - сказала она.

Как ранее отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, отказ от санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига отвечает американским национальным интересам. При этом, как он заявил, Вашингтон в целом продолжит выступать против завершения строительства.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годичной паузы.

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