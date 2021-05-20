Пашинян заявил, что порядка 500-600 азербайджанских военных остаются на территории Армении

ЕРЕВАН, 20 мая. /ТАСС/. Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной, порядка 500-600 военных Азербайджана все еще находятся на территории Армении. Об этом в четверг на заседании правительства заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Хочу констатировать, что оперативная ситуация на уже известных участках границы с Азербайджаном остается неизменной, она напряжена в том плане, что порядка 500-600 военнослужащих Азербайджана остаются на нашей суверенной территории. Они должны оставить нашу территорию, мы продолжаем искать политические пути решения проблемы и делаем все для того, чтобы не допустить военной эскалации", - отметил он.

Армения поддерживает идею демаркации границы с Азербайджаном, это отвечает интересам страны и гарантирует ее безопасность, добавил Пашинян.