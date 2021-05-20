ВВС Израиля уничтожили ракетную установку ХАМАС

ТАСС, 20 мая. Истребитель-бомбардировщик израильской авиации нанес удар по городу Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом сообщили в четверг ВВС Израиля в Twitter .

В результате налета уничтожена многоствольная установка для запуска ракет движения ХАМАС, указывается в сообщении.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237, из них 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.