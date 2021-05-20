Посол Израиля в РФ: вопрос о военной операции в секторе Газа всегда стоит на повестке дня

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Израиль постоянно рассматривает возможность проведения наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил в четверг посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в интервью телеканалу РБК.

"Этот вопрос [о наземной операции в секторе Газа] всегда стоит на повестке дня. Наземная операция - это инструмент", - сказал он.

По словам дипломата, Израиль мог провести наземную операцию в секторе Газа, если бы количество жертв обстрелов сильно возросло.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237, из них 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.