Премьер Чехии не считает, что инцидент во Врбетице отразится на итогах выборов в стране

ПРАГА, 20 мая. /ТАСС/. Инцидент со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии не должен отразиться на предстоящих в республике 8 и 9 октября текущего года выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента страны. Об этом заявил в четверг премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью газете Mlada fronta Dnes.

"Я так не думаю [что инцидент повлияет на выборы]. Тогда [в период проведения выборов] это дело уже будет давней [историей]", - сказал политик, отвечая на вопрос, повлияет ли на выборы инцидент во Врбетице и последовавшая за ним высылка из Чехии российских дипломатов.

Бабиш также прокомментировал сообщения СМИ, будто первый вице-премьер Ян Гамачек планировал 19 апреля посетить Россию, чтобы "замять" скандал вокруг Врбетице в обмен на партию вакцины против коронавируса "Спутник V" и согласие Москвы провести встречу президентов РФ и США в Праге. Сам Гамачек утверждал, что планы поездки были "камуфляжем", чтобы отвлечь российскую сторону от расследования чешских спецслужб.

"Не знаю о никаком камуфляже. Эту поездку мне представляли как поездку, которая [по итогам] нам должна принести [российскую] вакцину [против коронавируса] "Спутник V", на что я аргументированно [ответил], что у нас есть такое предложение [от российской стороны] и эта поездка является излишней", - сказал Бабиш.

7 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.