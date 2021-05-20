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Великобритания приветствовала председательство России в Арктическом совете

Лондон надеется на дальнейшее плодотворное взаимодействие с Москвой, сообщили в британском посольстве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Великобритания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Россией во время ее председательства в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Об этом говорится в сообщении британского посольства в Москве.

"Мы приветствуем Россию в статусе председателя Арктического совета и надеемся на дальнейшее плодотворное взаимодействие!" - написали в четверг в диппредставительстве на своей странице в Facebook.

Как отметили в посольстве, на протяжении многих лет ученые России и Великобритании успешно сотрудничают в области исследования Арктики: "Эти научные связи помогают нам лучше понимать такие глобальные вызовы, как изменение климата".

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