ВС Израиля нанесли удар по тоннелю ХАМАС в Газе

ТАСС, 20 мая. Армия обороны Израиля нанесла удар по тоннелю контролирующего сектор Газа движения ХАМАС. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы израильской армии.

В нем отмечается, что атакованный объект располагался в районе города Бейт-Ханун. Указывается, что ударам также подверглись ракетные установки ХАМАС в районе Джабалия на севере анклава, которые использовались для обстрелов израильских территорий.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 230 - в Газе, включая более 60 детей и более 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.