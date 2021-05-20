ВВС Польши прокомментировали сообщения о захвате самолета

ВАРШАВА, 20 мая. /ТАСС/. Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате в рамках проходящих в республике учений. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская.

"Это происходит в рамках проходящих 17-21 мая тактических учений Renegade-Sarex", - сказала она, отвечая на вопрос о появившейся в прессе информации о захвате польского самолета. "Это эпизод учений в сфере противодействия терроризму", - добавила она.

Ранее портал OpenSky Network информировал, что принадлежащий ВВС Польши пассажирский Boeing 737 86X подал сигнал о захвате воздушного судна. Пилот самолета отправил диспетчеру специальный код 7500, означающий "самолет захвачен".