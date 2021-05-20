СМИ: националисты проводят пикет у завода "Антонова" в Киеве

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Представители националистических организаций пикетируют вход на завод "Антонов", где пройдет пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, с требованием ответить на неудобные вопросы. Об этом в четверг сообщило издание "Страна".

"К главному входу завода "Антонов" пришли националисты. Акция называется "Идем спрашивать Зеленского", - проинформировало СМИ.

По его данным, националисты требуют, чтобы глава государства, в частности, ответил, когда прекратятся политические репрессии, какие реальные шаги делают власти для движения страны в НАТО.

Зеленский дает в четверг пресс-конференцию по итогам двух лет работы в должности главы государства. Ожидается, что президент ответит на вопросы, которые зададут присутствующие журналисты, и обозначит направления дальнейшей работы на посту. Количество журналистов на пресс-конференции ограничено из-за ситуации с коронавирусом.