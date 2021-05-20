Зеленский назвал приоритетами своей работы Украину без олигархов и мир в стране

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает построение государства без олигархов и мир в стране. Украинский лидер выступает в четверг на пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности главы государства.

"Мы строим страну без олигархов. Это приоритет номер один", - сказал Зеленский.

"Наиглавнейший приоритет - мы строим страну без войны, - добавил, однако он. - Мир должен быть крепкий, навсегда, и это должно зависеть от нашей армии, и она должна быть крепкой везде - на суше, в воде".

Зеленский пообещал и далее работать в рамках "нормандского формата".