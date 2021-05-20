СМИ: новый тропический ураган "Ясс" может обрушиться на восток Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая. /ТАСС/. Метеорологический департамент Индии предупреждает об угрозе циклона "Ясс" для восточных районов страны, который сейчас набирает силу в Бенгальском заливе. Об этом в четверг сообщил телеканал NDTV.

По имеющимся данным, ближе к субботе над северной частью Андаманского моря и прилегающим к нему Бенгальским заливом образуется зона низкого давления, попав в которую "Ясс" многократно усилится.

"Очень вероятно, что он [циклон] в течение последующих 72 часов постепенно разрастется до циклонического шторма," - передает телеканал предупреждение метеорологов. Согласно их прогнозам, умеренные осадки в восточных штатах Индии начнут выпадать 25 мая, и под воздействием циклона их интенсивность значительно возрастет к вечеру следующего дня.

В конце прошлой недели на западное побережье Индии обрушился мощный тропический циклон "Тауктае". Он зародился в районе Лакшадвипских островов у юго-западного побережья Индии. В воскресенье и понедельник "Тауктае" прошел вдоль западного побережья Индостана, принеся с собой мощные ливни и ветер скоростью 155-165 км/ч порывами до 190 км/ч. Вечером в понедельник циклон подошел к побережью Гуджарата и в ночь на вторник начал двигаться на прибрежные районы штата, постепенно снижая интенсивность. В результате удара стихии в Гуджарате погибли 45 человек, штату был нанесен большой экономический ущерб.