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Зеленский упрекнул Германию и Францию в ослаблении позиций по отношению к России

Зеленский упрекнул Германию и Францию в ослаблении позиций по отношению к России.

Зеленский заявил об окончании "эпохи Медведчука" на Украине
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