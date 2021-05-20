Зеленский заявил об окончании "эпохи Медведчука" на Украине

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "эпоха Медведчука" в его стране заканчивается. С таким заявлением глава государства выступил в четверг на пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на посту.

Два года президентства Зеленского. Все еще лидер, но уже не тот

Виктор Медведчук, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", 13 мая был отправлен под домашний арест по обвинению в государственной измене.

"Это часть программы общества. Считаю, что эпоха Медведчука заканчивается", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о выполнении своей предвыборной программы. Он заявил также, что заканчивается и эпоха коррупции в стране. "Мы чистим вертикали бизнеса. Эти вертикали в каждой институции нашего государства, в каждом министерстве, в парламенте большое влияние этих людей. Мы начали, и я это завершу", - добавил президент.

В то же время, признал он, самым сложным является преодоление бедности. "Не все зависит от меня, давлю на правительство, но им непросто с наполнением бюджета. Экономика развивается медленно из-за ковида", - сказал он. По его словам, "эпоха бедности закончится, только когда все будут платить налоги, будет дерегуляция" и когда будет проведена "максимальная цифровизация государства".

Медведчук будет находиться под домашним арестом до 9 июля. Ему предъявлено обвинение по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Сам глава политсовета ОПЗЖ назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. 18 мая адвокаты Медведчука подали апелляцию, требуя отменить меру пресечения. Одновременно офис генерального прокурора подал жалобу с требованием отправить политика в следственный изолятор.