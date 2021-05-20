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Палестино-израильский конфликт
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Совет ООН по правам человека соберет внеочередное заседание по Израилю и Палестине

Оно состоится 27 мая

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) 27 мая проведет внеочередное заседание по серьезной ситуации с правами человека, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление СПЧ ООН.

"Специальное заседание созывается в соответствии с официальным совместным запросом, направленным вчера поздно вечером Пакистаном как координатором Организации исламского сотрудничества и Государством Палестина", - отмечается в сообщении.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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