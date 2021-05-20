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Кризис на Украине
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Зеленский анонсировал всеукраинский референдум о путях решения конфликта в Донбассе

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Власти планируют предложить "через некоторое время" всеукраинский референдум на тему решения конфликта в Донбассе. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов [по решению конфликта в Донбассе] - A, B, C, и мы об этом говорили - о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, - мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой", - отметил украинский лидер.

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