Зеленский анонсировал всеукраинский референдум о путях решения конфликта в Донбассе

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Власти планируют предложить "через некоторое время" всеукраинский референдум на тему решения конфликта в Донбассе. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов [по решению конфликта в Донбассе] - A, B, C, и мы об этом говорили - о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, - мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой", - отметил украинский лидер.