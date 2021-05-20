Зеленский исключил возвращение Тимошенко, Яценюка и Гройсмана во власть

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его президентства бывших премьер-министров Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана во власти не будет. Об этом он сказал в четверг на пресс-конференции.

"Я не рассчитываю привлекать их во власть", - сказал президент.

Таким образом глава государства отреагировал на вопрос о возможности возвращения к руководству страной "опытных кадров". "Новые лица, которые были, уже состарились. И они уже с опытом. Если вы имеете в виду людей с "мощным опытом", как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей вы не увидите", - подчеркнул Зеленский.

Гройсман занимал пост премьер-министра в 2016-2019 годах, Яценюк - в 2014-2016 годах, Тимошенко - в 2005 году и в 2007-2010 годах.