Меркель подчеркнула право Израиля на оборону своей территории

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Германия поддерживает право Израиля защищаться от ракетных обстрелов со стороны радикальных палестинских группировок. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в четверг в онлайн-формате на форуме, который организовала телерадиокомпания WDR.

"У Израиля есть право на оборону, - сказала она. - С другой стороны, мы хотим сделать вклад в поиск дипломатического решения для долгосрочной нормализации ситуации". По ее словам, искать это решение следует совместно с партнерами в США, Франции и Великобритании. Канцлер также сказала, что "должны быть непрямые контакты с движением ХАМАС", которые поддерживает, к примеру, Египет.

Также Меркель осудила антисемитские акции, которые прошли в минувшие дни в ряде германских городов.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237, из них 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.