Зеленский считает, что участники "Крымской платформы" рискуют испортить отношения с РФ

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке "Крымская платформа", рискуют испортить отношения с Россией. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на посту.

"Я считаю, что возможно осложнение с РФ из-за участия стран в "Крымской платформе", - отметил президент. Он добавил, что на встрече по Крыму, которая планируется в августе в Киеве, "будут рассматриваться шаги к деоккупации". "Мы откроем офис, где ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и людей, которые находятся там в тюрьмах", - сказал Зеленский.

При этом он ушел от ответа, не назвав участников новой переговорной площадки по Крыму.

Участники известны, но не раскрыты

Ранее организаторы "Крымской платформы" засекретили список участников. Об этом, в частности, заявляла первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова. Она сказала, что решение не делать эту информацию публичной принято из-за "циничного заявления РФ о том, что "Крымская платформа" - это угроза ее территориальной целостности". При этом она уточнила, что некоторые участники саммита, который намечен на 23 августа, известны, а остальных ведомство назовет ближе к событию.

Джапарова сообщила также, что МИД готовит декларацию, под которой поставят подписи лидеры - участники "Крымской платформы", и тем самым страны возьмут на себя обязательства выполнять положения документа. "Под каждым словом, под каждой запятой подписываются страны. Это становится не просто позицией Украины, это становится позицией этих стран", - отметила она.

Ранее Украина попросила США стать сооснователями и одними из лидеров "Крымской платформы". Об этом сообщал офис Зеленского по итогам его переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Киеве 6 мая. Участие в открывающем саммите "платформы" подтвердил, в частности, президент Польши Анджей Дуда.

"Крымская платформа"

Создание "Крымской платформы" инициировал Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под свою юрисдикцию. Зеленский заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями Запада. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев готов пригласить на саммит и делегацию из Москвы. Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в украинской столице. Планируется, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Киев отказался признавать Крым частью России.