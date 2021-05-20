Зеленский заявил, что вводимые Украиной санкции не связаны с влиянием США

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принимает решения о введении санкций, в том числе против крупных бизнесменов страны, независимо от визитов американских должностных лиц. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

"Это [украинский] феномен "меньшей стоимости": мы всегда думаем, что если кто-то приехал, если [президент США Джо] Байден отправил [в Киев] госсекретаря [Энтони Блинкена], то они мне сказали, чтобы я через СНБО вводил санкции против авторитетов. Если вы так думаете, то вы очень плохо думаете обо мне", - отметил украинский лидер.

Он добавил, что в ходе его президентства такой ситуации не будет.