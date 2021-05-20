Меркель считает, что США сделали шаг навстречу Германии по вопросу "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Взгляды США и Германии на проект "Северный поток - 2" остаются разными, но позиция Вашингтона приблизилась к позиции Берлина. Такую точку зрения выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в четверг в онлайн-формате на форуме, который организовала телерадиокомпания WDR .

"Президент Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг "Северного потока - 2", на который у нас разные взгляды", - сказала канцлер, не уточнив, какой конкретно шаг она имеет в виду. По словам канцлера, Берлин и Вашингтон "будут продолжать контакты по вопросу точек соприкосновения касательно России".

США отказываются от санкций в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. При этом, как заявили в Вашингтоне, в целом США продолжат выступать против проекта.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина. Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.

Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".