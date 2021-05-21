Подземные войны. Как боевики ХАМАС используют тоннели в борьбе с Израилем

Экс-президент США Дональд Трамп пытался защитить Америку, построив на границе стену. Так он надеялся уберечь страну от нежелательных пришельцев. Его коллеги из Израиля пошли дальше и возвели ограждение не только на земле, но и под землей. Все для того, чтобы обезопасить государство от палестинских тоннелей, которые в последнее десятилетие стали важным оружием боевиков ХАМАС. По рассказам израильских военных, в прошлом октябре, когда уходящая под землю стена только строилась на границе с Газой, они наткнулись на палестинский тоннель, ведущий на десятки метров в глубь территории Израиля.

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Как писала тогда газета The Times of Israel, за последние шесть лет это было уже 20-е по счету такое сооружение, обезвреженное силами ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Таким образом военные знали, что несмотря на формальное перемирие, хамасовцы все равно готовятся к военным действиям. Израиль давно борется с подземными коридорами на своей территории и даже называет их "тоннельным оружием". Именно с помощью тоннеля в 2006 году боевики ХАМАС похитили израильского капрала Гилада Шалита и застрелили несколько его сослуживцев. Солдат более пяти лет провел в палестинском плену и был освобожден в 2011 году в рамках обмена. О наличии сети разветвленных тоннелей, которых у палестинцев даже больше, чем у вьетнамских партизан во время войны с США, в 2016-м хвастался лично один из лидеров движения ХАМАС Исмаил Хания. Согласно публикациям в СМИ, боевики используют подземную инфраструктуру не только для диверсий и переправки оружия. Некоторые находящиеся в секторе Газа подземные пространства не ведут к израильским или египетским границам, а выполняют роль складов или цехов. Другие являются бункерами, где встречается и обсуждает планы руководство движения. Есть также небольшие тоннели для оперативной транспортировки личного состава и даже подземные объекты для пуска ракет. Израильские военные не раз показывали западным журналистам захваченные палестинские тоннели, которые представляют собой довольно сложные конструкции — с бетонными стенами, электричеством и тележками. Некоторые из них простираются на километры в длину, залегая на глубине несколько десятков метров.

Hamas built a network of underground tunnels below the Gaza Strip. These tunnels can host command posts, ammunition storages, communication centers, workshops, etc. In the case of land incursion, they can be used as staging areas for counterattacks



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"Тоннельное оружие" Активное строительство подземных коридоров началось в секторе Газа в 2007 году после того, как Израиль ввел в отношении территории экономическую блокаду. Еврейское государство пошло на этот шаг из-за фундаменталистов ХАМАС, захвативших в анклаве власть. Из-за блокады в сектор Газа перестала поступать электроэнергия, топливо, оборудование и строительные материалы, что поставило территорию на грань гуманитарной катастрофы. Подземные ходы стали одним из способов снабжать анклав контрабандой. Благодаря подземным ходам палестинцы получали товары и оружие с плохо контролируемого египетскими властями Синайского полуострова. Однако позже военные Египта всерьез взялись за поиск и уничтожение этих ходов. Одновременно тоннели стали выполнять и военные функции. Так, во время предыдущей израильской операции в секторе Газа в 2014 году хамасовцы публиковали видеоролики, на которых бойцы в масках, вооруженные автоматами и гранатометами, выскакивали из-под земли для нападения на израильских военных. Во время одного из таких рейдов, когда переодетые в форму ЦАХАЛ боевики проникли через тоннели на территорию еврейского государства, были убиты два израильских пограничника. "Рубеж обороны" Начатая в 2014 году силами ЦАХАЛ операция "Рубеж обороны" также была направлена на уничтожение хамасовских подземных ходов. Как сообщали тогда израильские военные, они находили в тоннелях боевиков наручники и транквилизаторы — инструменты для потенциальных похищений израильских граждан.

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"Эти тоннели могут называть объектами наступления, но на самом деле они являются оборонительными. Если бы это были наступательные тоннели, ХАМАС использовали бы их до войны. Но когда Израиль развернул свою агрессию, мы использовали туннели, чтобы проникнуть в тыл израильской армии, которая ведет войну в Газе", — объяснял назначение подземелий Халед Машаль, председатель политбюро ХАМАС. Как пишет The Washington Post, во время предыдущего конфликта в Газе в 2014 году израильские военные разрушили более 30 хамасовских тоннелей. Согласно приведенному газетой заявлению израильских сил, с 2007 по 2014 год ХАМАС построили более 1,3 тыс. новых тоннелей общей стоимостью $1,25 млрд. Таким образом, согласно грубым подсчетам, один тоннель ХАМАС обходится боевикам примерно в $1 млн. "Жители Газы, ХАМАС спускает ваши деньги на тоннели, которые ведут в никуда", — заявлял в 2018 году тогдашний министр обороны Израиля Авигдор Либерман, одновременно обещая разрушить все палестинские подземные коридоры. Тактика "Хезболлах" Использовать тоннели для противостояния с Израилем первыми начали еще бойцы шиитской милиции "Хезболлах", контролирующие приграничные участки на юге Ливана. Именно они активно применяли "тоннельное оружие" в 34-дневной войне между Ливаном и Израилем в 2006 году. Ополченцы использовали подземные ходы, чтобы внезапно появляться перед израильской техникой, поражать ее переносными ракетами и снова исчезать под землю. Благодаря этой тактике в 2006 году "Хезболлах" нанесла израильским войскам сравнительно большие потери, что вынудило силы ЦАХАЛ учитывать тоннельный фактор для дальнейшего обеспечения безопасности. Тем более что военные продолжали находить ливанские тоннели и после войны. В 2018 году Армия обороны Израиля начала длившуюся несколько месяцев операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению ведущих на территорию Израиля подземных коридоров "Хезболлах". В ходе этой кампании военные нашли и уничтожили шесть тоннелей, вырытых под израильской границей. Удар по "метро" Тоннельная система палестинских боевиков стала мишенью для израильских сил и в нынешнем противостоянии. На минувшей неделе во время израильских бомбардировок по сектору Газа силы ЦАХАЛ доложили, что нанесли серьезные повреждения обширной сети так называемого метро ХАМАС. Как сообщил в пятницу, 14 мая, представитель израильских сил, в продолжавшейся 40 минут атаке участвовало 160 воздушных судов, которые поразили около 150 подземных целей. По словам представителя военных, задачей рейда являлось разрушение многокилометровой системы тоннелей, которую называют "метро" и которая представляет собой "город под городом". Для этой операции израильские силы использовали особые бетонобойные бомбы, проникающие под землю.

IDF animation of Hamas Gaza tunnel system and method of attack.

Penetration and warhead detonation. Explosive and shockwaves destroy the particular part, the soil above collapses. Remaining portion is full of dust and smoke, maybe even water from the collapsed water lines.



/1 pic.twitter.com/8GxOn6sBVc — Mike Mihajlovic (@MihajlovicMike) May 15, 2021

Перед самим нападением силы ЦАХАЛ пошли на уловку, заявив иностранной прессе, что начали наземную операцию. Скорее всего, этот шаг был военной хитростью, чтобы заманить боевиков под землю и нанести по тоннелям сокрушительный удар. "Туннели обрушились на тех, кто находился внутри", когда израильские ВВС бомбили их, говорится в репортаже израильского телевидения, который цитирует газета Times of Israel. Позже военные уточнили, что пока оценивают ущерб, нанесенный подземной инфраструктуре боевиков. Как заявил журналистам представитель ЦАХАЛ Хидай Зильберман, объект был "стратегическим активом" ХАМАС. Одна из целей удара заключалась в том, чтобы "убедить ХАМАС и его боевиков, что их подземная инфраструктура более не безопасна и на нее нельзя положиться", добавил Зильберман. "Накануне мы атаковали цели под землей, — прокомментировал операцию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. — ХАМАС думали, что смогут там укрыться. Они не смогли укрыться. Главари ХАМАС думают, что они могут ускользнуть от нас. Они не могут". Многие эксперты оценили ту операцию как переломный момент в нынешнем палестино-израильском конфликте.

Pics from the collapsed Hamas terror tunnels. @RonColeman pic.twitter.com/5jtLtFCsVh — Raylan Givens (@JewishWarrior13) May 14, 2021

Борьба с тоннелями Долгие годы Израиль взрывал, засыпал и даже заливал водой обнаруженные тоннели боевиков. Подземные ходы все еще остаются угрозой для государства как со стороны палестинских боевиков, так и со стороны "Хезболлах". Для поиска и уничтожения тоннелей ЦАХАЛ использует различные методы и средства. В марте, после четырех лет строительства, инженерные части закончили возведение подземной стены на границе с сектором Газа. Барьер уходит на десятки метров в глубину и оснащен датчиками, которые отслеживают любую подземную активность. Вокруг стены продолжают строить дополнительные укрепления, которые будут располагаться вдоль границ всего анклава.

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