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Рада утвердила министром экономики Украины Алексея Любченко

До этого он возглавлял Государственную налоговую службу Украины

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства - первым вице-премьером страны Алексея Любченко, который до этого возглавлял Государственную налоговую службу (ГНС) Украины. Его кандидатуру поддержало на пленарном заседании парламента в четверг большинство депутатов.

50-летний Любченко - уроженец Черкасской области, получил образование в Киевском государственном экономическом университете по специальности "Экономическое и социальное планирование".

С 2009 года являлся заместителем главы налоговой службы, директором департамента налогообложения юридических лиц ГНС, работал советником в департаменте Государственной фискальной службы. Главой ГНС был назначен в апреле 2020 года.

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