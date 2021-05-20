СМИ США отметили позитивный характер встречи Блинкена и Лаврова в Рейкьявике

"Главы дипломатических ведомств США и России на своей первой очной встрече подчеркнули, что у обеих стран, которые противостояли друг другу в период холодной войны, продолжают оставаться серьезные разногласия в отношении того, как должны решаться мировые проблемы, но задали положительный тон переговорам, указав, что обе стороны все еще способны найти пути взаимодействия", - заметил телеканал CNBC.

"На своей первой встрече Блинкен и Лавров выразили желание найти пути для совместной работы в тех сферах, где у обеих стран есть совпадающие интересы, - указала в свою очередь телекомпания ABC. - Тональность их высказываний была более теплой, чем отношения между двумя ядерными державами в последние годы".

Блинкен и Лавров "на своей первой встрече лицом к лицу, которая проходила в то время, как отношения между двумя странами серьезно ухудшились за последние месяцы, вступили в вежливый словесный поединок", пишет агентство Associated Press. "Они говорили откровенно, но спокойно о своих разногласиях", - продолжило AP, добавив, что Блинкен сказал Лаврову о стремлении США к предсказуемым, стабильным взаимоотношениям с Россией, "повторив заявления президента Джо Байдена, который предложил провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце".

"Высокопоставленный представитель администрации Байдена назвал встречу "хорошим стартом" без "полемики", что позволило обеим сторонам предварительно рассмотреть широкий круг проблем, которые оба президента могут обсудить на саммите", - подчеркнуло AP.

Газета Politico тоже обращает на это внимание: "Эта двусторонняя встреча призвана заложить основу для возможного саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина в предстоящие недели <…> Блинкен и Лавров тепло приветствовали другу друга, в своих вступительных словах оба продемонстрировали решимость, при этом тон был теплым. Лавров, ветеран международной дипломатии, отметил, что обеим сторонам необходимо проявить открытость".