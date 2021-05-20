Новым главой комиссии по ДВЗЯИ стал представитель Австралии Роберт Флойд

ВЕНА, 20 мая. /ТАСС/. Директор Австралийского бюро по гарантиям и нераспространению Роберт Флойд в четверг заявил, что избран на пост исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ).

Как сообщил Флойд в Twitter, в ходе пятого раунда голосования в Вене за его кандидатуру проголосовали 96 стран (66,66%), против - 48, воздержались - 2.

"Переполнен чувствами и измотан! Страны - участницы ОДВЗЯИ избрали меня следующим исполнительным секретарем ПК ОДВЗЯИ. Для меня большая честь заслужить такое доверие. Всем искреннее спасибо", - написал Флойд.

В среду Флойд стал ведущим кандидатом в ходе голосования на соответствующих выборах. Вместе с ним за пост нового руководителя этой структуры боролся ее действующий исполнительный секретарь, представитель Буркина-Фасо Лассина Зербо.

ПК ОДВЗЯИ была создана в соответствии с резолюцией, принятой в 1996 году в Нью-Йорке на встрече подписавших ДВЗЯИ государств. Основной задачей этой комиссии является проведение мероприятий по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ и созданию к моменту его запуска верификационного механизма. Поскольку договор еще не вступил в силу, организация называется Подготовительная комиссия ОДВЗЯИ.