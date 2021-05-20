СМИ: территория вокруг складов во Врбетице остается неразминированной

ПРАГА, 20 мая. /ТАСС/. Территория вокруг военных складов в деревне Врбетице после произошедших там в 2014 году взрывов до сих пор остается неразминированной. Это следует из публикации в четверг в сетевом издании "Список", которое сообщает, что чешское правительство не профинансировало работы по устранению последствий инцидента на частных земельных участках в районе населенного пункта на востоке республики.

Кабмин планировал направить 500 владельцам земельных участков, которые после взрывов семилетней давности опасно использовать из-за угрозы детонации неразорвавшихся тогда снарядов, 100 млн крон (примерно €4 млн). Эти средства должны были быть перечислены Злинскому краю, на административной территории которого расположен пострадавший при взрывах район. Вопрос, по которому решение не было принято, рассматривался на заседании правительства 17 августа прошлого года.

Военнослужащие после взрывов на военных складах собрали находившиеся на поверхности неразорвавшиеся боеприпасы и осколки снарядов, но по-настоящему саперные работы в районе не проводились. Глубина залегания неразорвавшихся боеприпасов, согласно изданию, может составлять полметра. Работать на полях и ходит в местные леса опасно для жизни.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.