США приветствовали председательство России в Арктическом совете

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. США приветствуют председательство России в Арктическом совете и рассчитывают на сотрудничество с ней и другими партнерами в Арктике. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе министерского заседания Арктического совета, которое проходит в Рейкьявике в очном формате.

"Соединенные Штаты приветствуют председательство России в [Арктическом] совете. Мы надеемся реализовать первый стратегический план совета во взаимодействии с Россией и всеми другими нашими партнерами", - сказал он.