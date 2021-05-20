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США приветствовали председательство России в Арктическом совете

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. США приветствуют председательство России в Арктическом совете и рассчитывают на сотрудничество с ней и другими партнерами в Арктике. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе министерского заседания Арктического совета, которое проходит в Рейкьявике в очном формате.

"Соединенные Штаты приветствуют председательство России в [Арктическом] совете. Мы надеемся реализовать первый стратегический план совета во взаимодействии с Россией и всеми другими нашими партнерами", - сказал он.

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СШАРоссияБлинкен, Энтони
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