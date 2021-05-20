Лукашенко заявил о недопустимости чрезмерной застройки Минска

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг высказался против чрезмерной застройки двухмиллионного Минска, сославшись на проблему перенаселения столицы. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

"Мы с вами договорились: нельзя сегодня растягивать Минск, он не резиновый, мы делаем хуже и для будущих жильцов, которые сюда приезжают и хотят здесь жить, и особенно для минчан сейчас, - сказал Лукашенко на совещании. - Вы видите, что у нас уже появились пробки на дорогах, но вы не видите, какую загазованность они создают в Минске. Поэтому нельзя такими темпами застраивать Минск".

По его словам, в этой связи может возникнуть "проблема рабочей силы - куда ее девать". "Это значит, опять будем строить здесь предприятия. Опять будем гадить атмосферу в Минске и вокруг. Более того, мы же стягиваем с самых дальних уголков страны в Минск людей. Мы повторим опыт России - Москвы, - сказал президент. - За это другой город можно было бы похвалить, что жилье строит, прирастает, но только не Минск".

Лукашенко также поручил к 1 августа внести ему на рассмотрение конкретные решения по долгостроям в Минске, включая многофункциональный центр на месте бывшего автовокзала "Московский", который возводит "Газпром трансгаз Беларусь" - дочка "Газпрома". "Хотелось бы наконец услышать от председателя горисполкома. Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска, - сказал Лукашенко. - Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?".