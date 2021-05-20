Зеленский заявил, что мэр Киева Кличко ему не конкурент на выборах

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает мэра Киева Виталия Кличко своим конкурентом на выборах.

"Есть социальные опросы, и там, мне кажется, есть все ответы на ваши вопросы. А также мой глава офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты [с Виталием Кличко]", - сказал президент в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Кличко своим конкурентом на президентских выборах, в четверг в ходе пресс-конференции.

Зеленский также добавил, что пока об этом говорить рано, так как он сам еще не принял решение идти на второй срок.

По словам президента, обыски в Киевской городской государственной администрации и у окружения мэра столицы Виталия Кличко связаны с фактами коррупции.

"Касательно обысков у окружения Кличко, а их было уже 50-70, хочу сказать: не нужно было воровать деньги из государственного бюджета. Все справедливо, мне кажется", - сказал Зеленский в ответ на вопрос о причинах обысков в мэрии Киева и у представителей окружения мэра.

По словам Зеленского, он лично ничего не имеет против Кличко, но в его окружении, считает президент, "много нечестных людей".