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Зеленский считает необходимым провести прямой разговор с Путиным о конфликте в Донбассе

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) ему необходимо вести прямо диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

"Почему не остановился нормандский формат? Потому что другой площадки нет. И я выступаю действительно за параллельный прямой разговор с президентом Российской Федерации", - сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг.

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