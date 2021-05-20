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Кризис на Украине
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СБУ получила разрешение на задержание Тараса Козака

Ранее депутата объявили в розыск

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) получила разрешение на задержание депутата Верховной рады Тараса Козака. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

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"По ходатайству следователя СБУ, согласованному генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака", - отмечается в сообщении.

Ранее Козак был объявлен следователями СБУ его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая ему одновременно с народным депутатом и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком были предъявлены обвинения по подозрению в совершении государственной измены.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которых обвиняют в финансировании терроризма. В том же месяце Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, "Зик" и их владельца - депутата Верховной рады от ОПЗЖ Козака.

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