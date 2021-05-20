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Земан заявил, что агрессия НАТО против Югославии была противоправной

Чешский президент отметил, что бомбардировки произошли без одобрения Совета Безопасности ООН

БЕЛГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Бомбардировки Югославии силами НАТО без одобрения СБ ООН были противоправными. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью сербскому агентству Tanjug в четверг.

"Мое извинение перед Сербией является извинением президента республики за бомбардировки, которые произошли без одобрения Совета Безопасности ООН, и в этом смысле были незаконными", - заявил Земан.

Комментируя стремление Сербии вступить в ЕС чешский президент посоветовал Белграду "не раболепствовать". "Я бы только предложил сербам в этих переговорах выступать уверенно, а не с раболепием <...> Мы не колония и должны выступать уверенно", - приводит агентство заявление Земана. Президент Чехии также отметил успех Сербии в вакцинации, он заявил, что "некоторые сторонники холодной войны коллективно критиковали вакцины, как русскую, так и другие, но вакцины не знают идеологии". "И то, что Сербия купила эти вакцины, дало ей возможность ускорить процесс вакцинации, и если смотреть на европейские страны, то Сербия лидирует по скорости вакцинации", - сказал президент.

Ранее во вторник президент Земан во время переговоров со своим сербским коллегой, находящимся с визитом в Чехии, извинился за участие страны в бомбардировках Югославии. Чехия вступила в НАТО 12 марта 1999 года, а бомбардировки силами альянса велись с 24 марта до 10 июня того же года. Земан, занимавший в то время пост премьер-министра, протестовал против действий НАТО, подчеркивая историческую и культурную близость народов Чехии и Югославии. Власти республики отказали в приземлении на национальной территории самолетам альянса, участвовавшим в данной операции.

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс. человек, две трети из которых - мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.

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Земан, МилошЧехияСербия
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