Зеленский: Украине нужно защищать нацменьшинства, чтобы не было "Донбассов и Крымов"

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Украина должна защищать права национальных меньшинств, проживающих на ее территории, чтобы предотвратить повторение ситуаций, аналогичных произошедшему с Донбассом и Крымом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг на пресс-конференции.

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"Меньшинств у нас очень много. И все эти меньшинства, несмотря на то законодательство, которое нравится тем или иным радикальным людям с правой или с левой стороны, защищать <...> нам придется, или мы будем иметь в дальнейшем еще "Донбассы" и "Крымы", - отметил Зеленский.

Он сказал, что хочет, чтобы представители нацменьшинств, проживающие на Украине, "хотели быть украинцами". "Хочу, чтобы они помнили, что они венгерское меньшинство, например, в Берегово, но чтоб они были украинцами, чтоб они не хотели брать те [венгерские] паспорта", - отметил президент. При этом он признал, что в Закарпатье, где проживает венгерское нацменьшинство, "тоже есть паспортизация и много лет была".

Зеленский подчеркнул, что представители меньшинств должны "чувствовать, что государство о них думает, о них заботится". "Меня интересует вопрос в принципе бизнеса, специальных условий для Донбасса, для Закарпатья. Потому что я знаю детали, я чувствую риски, я чувствую влияние других государств", - добавил он.

В связи с этим президент подчеркнул важность инвестиций в инфраструктуру. "Нужно вкладывать деньги, уделять внимание, ремонтировать дороги, мосты, и когда их топит эта вода из-за того, что были вырублены леса", - сказал он и добавил, что в такие регионы "нужно ехать президенту и министрам, проводить там заседание и не уезжать оттуда, пока все не сделано". "Вот что нужно делать", - заключил Зеленский.