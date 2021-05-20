Глава МИД Чехии выразил поддержку Израилю

ПРАГА, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, находящийся с визитом в Израиле, в четверг выразил поддержку этой стране.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

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"Израиль находится в трудной ситуации и заслуживает нашу четкую поддержку", - написал Кулганек в Twitter.

Глава МИД напомнил, что в 1948 году Чехословакия поддерживала создание государства Израиль.

Кулганек и его словацкий коллега Иван Корчок в четверг прибыли в Израиль по приглашению израильского министра иностранных дел Габи Ашкенази. В ходе визита чешский министр осмотрел дом в центральной части Израиля, разрушенный взрывом ракеты, запущенной из сектора Газа.

В знак солидарности с Израилем флаги этой ближневосточной страны были подняты над Пражским градом, зданиями правительства, МИД, другими министерствами и ведомствами Чехии.