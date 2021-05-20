Зеленский предположил, что напряжение на границе с Россией продлится до сентября

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия очень медленно отводит свои войска от совместной границы. Это, по его мнению, будет способствовать сохранению напряжения как минимум до сентября.

"Мы видим сейчас очень медленное уменьшение количества военных РФ. Они отходят очень-очень медленно, - сказал украинский лидер. - Я думаю, что такое напряжение может быть до конца военных учений, как минимум до сентября".

До этих пор, считает он, возможность эскалации на украинско-российской границе сохраняется. По его словам, это обусловлено концентрацией сил в Крыму и близ Донбасса.

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Между тем, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели были достигнуты. Министр поставил задачу Генштабу ВС РФ, командующим войсками военных округов и ВДВ "спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.