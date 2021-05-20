Зеленский заявил, что его желание пойти на второй срок зависит от желания общества

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос его участия в следующих выборах главы государства будет зависеть от желания общества и процента выполненных обещаний.

"Мое желание пойти на второй срок будет полностью совпадать с желанием общества. Это будет очень зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и сделал или не сделал", - отметил Зеленский в ходе пресс-конференции в четверг. "Посмотрим, как будет", - добавил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что хочет быть лучше его предшественников. "Даже если у меня будет успех как у президента, я все-таки хочу быть лучше всех предыдущих президентов. Я считаю, что Украина достойна, чтобы каждый следующий президент был лучше предыдущего", - отметил он.

"Я уверен, что после меня будет президент лучше меня. И это важно, чтобы Украина не смотрела назад, а только вперед. Тогда есть шанс, что мы лет через 10 будем и экономически на уровне европейских государств", - подчеркнул президент.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля 2019 года, по его результатам Зеленский набрал более 73,2% голосов, почти в три раза опередив своего оппонента Петра Порошенко. Следующие выборы президента Украины запланированы на 2024 год.