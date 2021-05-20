Reuters: в ВОЗ заявили, что закрытие КПП в сектор Газа усугубляет кризис в анклаве

ТАСС, 20 мая. Директор управления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил, что закрытие пропускных пунктов в сектор Газа способствует усугублению гуманитарного кризиса в анклаве. Слова аль-Мандари приводит в четверг агентство Reuters .

"Закрытие КПП для [доступа к] пострадавшим, а также для [доставки] гуманитарной помощи, равно как и строгие ограничения на поступление в Газу медикаментов - все это усугубляет кризис в области здравоохранения [в анклаве]", - подчеркнул аль-Мандари.

Ранее в адрес Израиля неоднократно звучали обвинения в недопуске гуманитарных конвоев в Газу. Израильская сторона эти обвинения решительно отвергает, утверждая, что боевики контролирующего Газу движения ХАМАС умышленно обстреливают КПП в момент прохождения грузов и тем самым срывают доставку гуманитарной помощи в анклав.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 230 - в Газе, включая более 60 детей и более 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.