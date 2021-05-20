В Белоруссии признали экстремистскими несколько Telegram-каналов

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Несколько каналов в Telegram и на YouTube признаны судом в Белоруссии экстремистскими на основании материалов Главного управления по борьбе с преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики. Об этом в четверг сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова.

"18 мая решением суда Центрального района Минска телеграм-каналы "Наш дом", "Игорь Макар" и "Наш дом ТВ", а также Youtube-каналы "Наш дом ТВ" и "Игорь Макар" попали в список запрещенных. Основанием для этого стали материалы ГУБОПиК МВД", - отметила официальный представитель милицейского ведомства.

По данным Чемодановой, в своих видеороликах и постах авторы (администраторы) каналов призывали "к участию в несанкционированных митингах, массовых беспорядках, в том числе по мотивам политической и идеологической вражды, а также к захвату власти неконституционным путем и разжиганию социальной вражды между гражданами Беларуси и представителями госорганов". Помимо этого, добавила пресс-секретарь МВД, в информационных продуктах усмотрены призывы "к действиям по дестабилизации работы Центризбиркома, воспрепятствованию законной деятельности госорганов, а также оскорбительные комментарии".

"Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста", - уточнила пресс-секретарь МВД.

Ранее белорусскими судами были признаны экстремистскими около трех десятков Telegram-каналов.