Кабмин ФРГ не подтвердил и не опроверг данные о проекте Киева по урегулированию в Донбассе

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ не подтвердило и не опровергло информацию СМИ о передаче Киевом партнерам по "нормандской четверке" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) нового плана урегулированию конфликта в Донбассе.

"Внешнеполитические советники из России, Украины, Франции и Германии находятся в тесном и постоянном контакте. Их обсуждения и встречи проходят в закрытом для прессы режиме, так что мы в принципе не можем вам предоставить на этот счет никакой информации", - заявил в четверг ТАСС представитель кабмина ФРГ в ответ на просьбу прокомментировать публикации по поводу якобы нового плана Украины.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что делегация Киева передала партнерам по "нормандской четверке" новый проект так называемых кластеров для разработки плана урегулирования конфликта в Донбассе. Как отмечает издание, предложения Украины расходятся с позицией России и направлены на изменение условий минских соглашений.

Работа нормандского формата

Последняя встреча лидеров России, Франции, ФРГ и Украины прошла в Париже 9 декабря 2019 года. В числе неотложных мер тогда были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными в формате "всех на всех", достижение договоренности об открытии на линии соприкосновения новых пунктов пропуска.

Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В нем шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включения в законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который согласован "нормандской четверкой" и контактной группой.

Большая часть договоренностей остается невыполненной. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что Москва будет настаивать на том, что для проведения нового саммита "четверки" должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договоренности.