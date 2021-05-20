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Палестино-израильский конфликт

СМИ: один человек пострадал при обстреле Ашкелона радикалами из Газы

По данным газеты The Times of Israel, 26-летний мужчина, получивший травмы от осколков стекла, госпитализирован

ТАСС, 20 мая. Один израильтянин получил ранения в результате обстрела палестинскими радикалами из сектора Газа израильского города Ашкелон, расположенного на юге страны. Об этом сообщила в четверг газета The Times of Israel со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

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По данным издания, 26-летний мужчина, получивший травмы от осколков стекла, госпитализирован.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 230 - в Газе, включая более 60 детей и более 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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