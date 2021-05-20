Премьер Саксонии поддержал приостановку части санкций США против "Северного потока - 2"

"Это хорошо. "Северный поток - 2" в интересах Германии. Проект должен быть завершен быстро", - написал Кречмер в Twitter.

США отказываются от санкций в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. При этом, как заявили в Вашингтоне, в целом США продолжат выступать против проекта.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина. Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.