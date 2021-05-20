Премьер Белоруссии назвал повестку отношений с Россией насыщенной

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Повестка отношений Белоруссии и России носит имеет насыщенный характер, в нынешнем году предстоит ряд важных мероприятий в рамках Союзного государства. Об этом заявил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь с послом РФ Евгением Лукьяновым.

"Прошлый и этот год очень насыщенные [в белорусско-российских отношениях]. В этом году предстоит много важных встреч: предстоит Форум регионов [Белоруссии и России], Совет министров Союзного государства и Высший Госсовет. Поэтому я уверен, что вы быстро и глубоко погрузитесь в нашу повестку двусторонних отношений, дойдете до всех подробностей", - отметил глава белорусского правительства.

Головченко сказал, что в Минске рады тому, что в Белоруссию в качестве посла Российской Федерации прибыл "такой подготовленный и опытный дипломат, государственный деятель". "И вы прибыли в такой период, когда у нас очень активное идет взаимодействие по всем трекам, но не в силу каких-то особых обстоятельств, а потому что мы - Союзное государство, развиваем сотрудничество по всем направлениям", - сказал белорусский премьер. По его словам, правительство Белоруссии "глубоко вовлечено во все эти процессы, [мы] находимся в плотном контакте с моим коллегой, председателем правительства России". "Мы много раз уже встречались в этом году, активно работаем над документами по углублению экономической интеграции наших стран, созданию условий для субъектов хозяйствования, которые позволят нам развиваться скоординировано, использовать преимущества друг друга для того, чтобы обе наши страны были сильнее вместе", - заявил премьер.

Посол РФ, напомнив о своей работе в банковской сфере, сказал, что он понимает, "как нужно добиваться синергетического эффекта от четко скоординированных усилий разного уровня и разных компетенций, где исключен, прежде всего, симптом подмены одной структуры другой". "Каждый должен выполнять свой маневр, свою задачу", - заявил Лукьянов. Он отметил высокий уровень двусторонних отношений. "В этом огромная заслуга как руководителей наших государств, так и всех министерств и ведомств с обеих сторон. И, разумеется, дипломатических миссий", - сказал глава российской дипмиссии.