Рада утвердила закон об уголовной ответственности за военные преступления

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Верховная рада в четверг приняла во втором чтении и в целом закон об уголовном наказании за военные преступления. За соответствующее решение проголосовали в четверг 248 депутатов при 226 необходимых.

"Документ дополняет ст. 8 Уголовного кодекса Украины новыми положениями, которые, как отмечается в пояснительной записке, "вводят принцип универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, - уточнили авторы законопроекта. - Действие законодательства об уголовной ответственности в отношении этих преступлений не будет связано с местом совершения преступления, гражданством, постоянным местом жительства подозреваемого или потерпевшего или вредом национальным интересам государства".

Согласно нововведениям, за публичные призывы к совершению акта агрессии или развязывание вооруженного конфликта немеждународного характера, а также изготовление и распространение таких материалов предусмотрено от шести месяцев до трех лет лишения свободы. Планирование или совершение лицом, способным фактически осуществлять контроль или руководство политическими или военными действиями государства, акта агрессии, будут наказываться лишением свободы на 10-15 лет.

Закон также определяет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет за депортацию населения на территорию другого государства, вербовку или привлечение лица моложе 15 лет для участия в вооруженном конфликте, использование его в боевых действиях, надругательство над человеческим достоинством, захват заложников, пытки, незаконное лишение свободы.

Согласно документу, за умышленное совершение в связи с вооруженным конфликтом захвата или повреждения имущества, если это не обосновывается военной необходимостью, грозит лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. Лишение свободы на 7-12 лет грозит за умышленное нанесение удара в связи с вооруженным конфликтом по персоналу, объекту, материалах, оборудовании, подразделении или транспортному средству, привлеченным к оказанию гуманитарной помощи.

Авторы законопроекта пояснили необходимость его принятие наличием конфликта в Донбассе и пробелами законодательства относительно ответственности за военные преступления. В первом чтении документ был принят в сентябре 2020 года.