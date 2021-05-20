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СМИ: Нетаньяху сообщил о сбитом Израилем заминированном иранском беспилотнике

По словам премьера, дрон "был изготовлен Ираном и запущен в сторону Израиля с территории Сирии или Ирака"

ТАСС, 20 мая. Армия обороны Израиля сбила начиненный взрывчаткой иранский беспилотник, запущенный по Израилю. С таким заявлением, как сообщила газета The Times of Israel, выступил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По словам премьера, инцидент произошел на этой неделе. Беспилотник "был изготовлен Ираном и запущен в сторону Израиля с территории Сирии или Ирака", заявил он.

Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перехвате беспилотника, приблизившегося к границе страны со стороны Иордании. Отмечалось, что фрагменты сбитого аппарата были собраны представителями служб безопасности Израиля.

Теги
ИранИзраильНетаньяху, Биньямин
Палестино-израильский конфликт
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