Алиев: азербайджанскому и армянскому народам нужно снова научиться жить бок о бок

БАКУ, 20 мая. /ТАСС/. Народы Азербайджана и Армении должны научиться жить бок о бок, заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции, посвященной развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.

"Азербайджан открыт для сотрудничества, открыт для планирования общего будущего, потому что мы - соседи, нравится это нам или нет. Мы должны жить бок о бок, и мы должны снова научиться жить бок о бок", - заявил Алиев.

Вместе с тем он признал, что это нелегко. "Эмоции присутствуют, особенно когда азербайджанцы посещают освобожденные территории и видят тотальное разрушение. Можно представить, какие эмоции они испытывают. Но роль политиков заключается в том, чтобы защитить имеющуюся повестку дня и объяснять, что только через контакты, через взаимодействие можно обеспечить развитие, мир и безопасность в регионе", - добавил президент Азербайджана.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Осенью прошлого года, когда под контроль Баку после окончания боевых действий перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью. Между сторонами периодически возникают территориальные споры.