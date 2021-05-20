Генсек ООН назвал жизнь детей в Газе адом на Земле

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Жизнь детей в секторе Газа стала адом на Земле из-за обострения конфликта с Израилем. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа.

"Если и есть ад на Земле, то это жизнь детей в Газе", - сказал он и призвал "немедленно остановить боевые действия". "Я вновь обращаюсь ко всем сторонам с призывом сейчас же прекратить враждебные действия. Я обращаюсь ко всем сторонам для немедленного прекращения огня", - подчеркнул Гутерриш.

"Возвращение к мирному процессу - это единственный путь к долгосрочному и справедливому решению", - отметил он. "ООН глубоко привержена работе с израильтянами и палестинцами, а также с нашими международными и региональными партнерами, включая ближневосточный "квартет" посредников, для достижения устойчивого и справедливого мира", - подчеркнул Гутерриш.

Он призвал работать над "возвращением к переговорам, которые бы окончательно решили вопрос о статусе Иерусалима и других территорий".

По мнению Гутерриша, статус-кво священных мест в Иерусалиме должен соблюдаться. "Иерусалим - это священный город для трех мировых религий. Я подчеркиваю, что статус-кво священных мест должен уважаться и соблюдаться", - указал он.

Гуманитарный доступ в сектор Газа

Генсек ООН также призвал Израиль обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в сектор Газа. "Доступ для гуманитарных товаров имеет первостепенное значение. Нападения группировок боевиков на районы, прилегающие к контрольно-пропускным пунктам, недопустимы", - подчеркнул генсек.

"В то же время Израиль обязан разрешить и облегчить быстрый и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, в том числе продуктов питания, топлива и медикаментов, в Газу", - добавил он.

Гутерриш констатировал, что "тем временем ракеты, выпущенные боевиками из Газы, достигли Тель-Авива и его пригородов, а также аэропорта Бен-Гурион, унеся жизни мирных жителей, причинив сотни ранений и повредив жилую и коммерческую недвижимость".

Переговоры со всеми сторонами ближневосточного конфликта

Представители ООН проводят контакты с целью деэскалации со всеми сторонами палестино-израильского конфликта, включая контролирующее сектор Газа движение ХАМАС, заявил Гутерриш. "Мы ведем прямые контакты со сторонами конфликта, включая ХАМАС, в рамках усилий по прекращению боевых действий", - сказал он.

Генсек также приветствовал "продолжающиеся усилия ряда стран, направленные на то, чтобы стороны проявляли сдержанность, что предотвратило бы дальнейшие жертвы среди мирного населения".

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. По последним данным, с палестинской стороны погибли более 250 человек, с израильской - не менее 12.