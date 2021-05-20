Алиев заявил, что Азербайджан не нуждается в финансовой помощи для работ в Карабахе

БАКУ, 20 мая. /ТАСС/. Азербайджан не нуждается в помощи международных финансовых институтов для строительства инфраструктуры в Карабахе и прилегающих районах, заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции в онлайн формате, посвященной развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе. Ее трансляция ведется на канале президента Азербайджана в YouTube .

"Касательно проектов на освобожденных территориях, мы выделили на реконструкцию [инфраструктуры] в этом году $1,3 млрд из нашего бюджета и, честно говоря, мы не планируем займов в банках. Мы были бы очень рады возможностям инвестиций, которых очень много на освобожденных территориях. У нас большие планы на реконструкцию и были бы рады, если бы банки помогли зарубежным и местным инвесторам осуществить проекты на освобожденных территориях, нежели предоставили прямую финансовую поддержку Азербайджану, в которой мы не нуждаемся", - сказал Алиев.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.