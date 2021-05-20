СМИ: к неготовности Израиля к обстрелу из Газы привели просчеты разведки

ТАСС, 20 мая. Просчеты израильской разведки привели к тому, что власти еврейского государства оказались не готовы к массированному обстрелу со стороны ХАМАС из сектора Газа. Такую точку зрения выразила в четверг газета The Jerusalem Post в своей статье.

Как отмечается, руководство страны было не готово к тому, что ХАМАС удастся многократно преодолевать ПРО "Железный купол". ХАМАС впервые смогло запустить за считанные минуты 130 ракет по Тель-Авиву и центральной части Израиля. В 2014 году - во время предыдущего серьезного обострения конфликта - такое количество ракет выпускалось за несколько часов, а то и за целые сутки.

Вместе с тем 15 мая израильская военная разведка заявила, что предупреждала политическое руководство о возможной реакции ХАМАС на перенос выборов в Палестине и спор вокруг недвижимости в пригороде Восточного Иерусалима Шейх-Джаррахе, пишет газета. В среду Нетаньяху заявил, что Израиль "не ожидал большого пожара", когда в начале мая стала расти напряженность в Иерусалиме. До начала ракетных обстрелов были сообщения, что и армия, и контрразведка ШАБАК предупреждали о напряженной ситуации, но, видимо, предупреждения были недостаточно убедительными.

В статье также приводятся мнения местных экспертов о том, что наличие возможности у ХАМАС получать средства от Катара привело к усилению движения. "Нынешний раунд эскалации показывает проблемный характер подхода к финансированию Катаром ХАМАС, которое <...> позволяет ХАМАС укреплять свой контроль и боевую мощь, проводить вызывающую политику. Это также ослабляет палестинскую администрацию, подрывает ее статус партнера в диалоге с Израилем. Отчаянность ХАМАС и наша неспособность понять его замыслы показывают, почему Израилю следует добиваться надежного и долгосрочного решения в Газе", - сказал бывший глава Управления планирования Армии обороны Израиля Уди Декель, критикуя подходы главы разведки ("Моссада") Йосси Коэна.

В свою очередь бывший директор Службы общей безопасности Израиля ("Шин-Бет", разведка) Йорам Коэн в интервью израильскому государственному радио Kan высказал мнение, что ХАМАС надо более решительно изолировать, чем после конфликта 2014 года. По его словам, необходимо ограничить возможность денежных переводов и разрешить лишь поставки в сектор гуманитарной помощи, например, продовольствия и медикаментов.

Как утверждает газета со ссылкой на источники, глава "Моссада" считает, что необходимо предотвратить экономический коллапс Газы после решения руководства Палестины прекратить финансирование Газы из-за противоборства между палестинскими движениями ХАМАС и ФАТХ. Он придерживается, как утверждается, мнения, что даже отсрочка конфликта стоит немалого.