Источник: прогресс достигнут на переговорах о палестино-израильском перемирии

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Прогресс достигнут на переговорах с палестинцами и израильтянами о режиме прекращения огня, однако точного времени вступления в силу перемирия до сих пор нет. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в Каире. Египет традиционно выступает посредником между Палестиной и Израилем.

"Достигнут прогресс в усилиях по прекращению огня между палестинскими группировками и правительством Израиля, но споры по поводу сроков [начало прекращения огня] сохраняются", - сказал он.

В последние часы по израильским и арабским СМИ поступает информация о том, что прекращения огня можно ожидать в течение 24 часов. По словам собеседника агентства, в Египте надеются, что перемирие начнет действовать с полуночи или утра пятницы. "Начало перемирия - это вопрос времени, и сейчас Египет предпринимает усилия при международной и региональной поддержке с целью достижения всеобъемлющего соглашения, которое не позволит конфронтации повториться, - отметил он. - Мы надеемся, что обе стороны противостояния откликнутся на эти предложения".

Во вторник поступала информация, что Каир предложил палестинским группировкам в Газе и Израилю ввести режим прекращения огня с 06:00 четверга, 20 мая. Однако этого так и не произошло, а противоборствующие стороны в течение сегодняшнего дня продолжили обмен ударами, в результате которых есть погибшие и пострадавшие.