Китай назвал провокацией проход корабля США в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Китай считает серьезной провокацией проход американского эсминца через Тайванский пролив и акваторию Парасельских островов в Южно-Китайском море. Об этом в четверг заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

"18 мая американский эсминец Curtis Wilbur прошел через Тайваньский пролив, а 20 мая этот корабль, не получив разрешения правительства КНР, незаконно вторгся в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельских островов)", - говорится в заявлении Тань Кэфэя, опубликованном в социальной сети WeChat. "Это была серьезная провокация крайне злонамеренного характера. Мы категорически против подобных действий и решительно осуждаем их", - заявил представитель Минобороны.

Он напомнил, что тайваньский вопрос является самым чувствительным в отношениях Китая и США и американские сигналы, адресованные администрации острова, о так называемой независимости представляют собой "игру с огнем". Кроме того, Тань Кэфэй подчеркнул, что присутствие американских кораблей в акватории Парасельских островов серьезно нарушают суверенитет Китая и подрывают мир в регионе.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, считается неотъемлемой частью китайской территории. Как отмечают наблюдатели, в последнее время Вашингтон на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге активизировал контакты с Тайбэем, что вызывает протесты властей КНР.

На протяжении многих лет в Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.