США заявили, что Афганистан не должен после ухода их войск стать убежищем для террористов

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Афганистан не должен превратиться в страну-убежище для террористов после вывода из нее американских войск. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

"Мы тесно работаем с афганскими военными и службами безопасности, как и с нашими партнерами и союзниками, чтобы поддерживать возможности в регионе, которые бы давали уверенность в том, что Афганистан не станет убежищем для террористов и не будет угрожать нашей безопасности", - сказал он. По его словам, США также работают сейчас над тем, чтобы движение "Талибан" (запрещено в РФ) соблюдало достигнутые в Дохе договоренности, и чтобы ИГ и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ) вновь не появились в этой стране и не использовали Афганистан как плацдарм для нападения на Соединенные Штаты или их союзников.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 29 апреля, что США начали вывод войск из Афганистана и в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.